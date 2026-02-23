Kartel imparatorluğu sarsıldı: Yeni lider kim olacak?

Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera, bilinen adıyla “El Mencho”, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu öldürüldü.

Meksika ordusunun öncülüğünde ve ABD ile koordineli yürütülen operasyon, ülkede organize suçla mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

CJNG'NİN KANLI YÜKSELİŞİ

CJNG, 2011 yılında Veracruz eyaletinde işkence izleri taşıyan 35 cesedin kamuoyuna açık şekilde sergilenmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Örgüt o dönem “Los Matazetas” adıyla faaliyet gösteriyor ve rakibi Los Zetas kartelini hedef alıyordu. Zaman içinde aşırı şiddet yöntemleriyle ün kazanan CJNG, infazlarda vahşi yöntemler kullanmasıyla bilindi.

Başlangıçta Sinaloa Karteli ile ittifak yapan örgüt, daha sonra bağımsız hareket ederek Meksika’nın en güçlü kartellerinden birine dönüştü.

El Mencho, uzun yıllardır Meksika hükümetinin en önemli hedefleri arasında yer alıyordu. Güvenlik kaynaklarına göre operasyon, kartel liderinin yoğun nüfuslu bölgelerde yaşaması nedeniyle uzun süre ertelenmişti.

Yetkililer, sivil kayıpları önlemek için operasyonun detaylı biçimde planlandığını belirtti.

Operasyonda yedi kartel üyesinin öldürüldüğü, üç askerin yaralandığı açıklandı. Ancak operasyonun ardından bazı eyaletlerde araç yakma ve yol kapatma eylemleri gerçekleşti.

El Mencho’nun öldürülmesi, Meksika ile ABD arasında güvenlik alanındaki yoğun iş birliği dönemine denk geldi. Özellikle ABD’deki fentanil krizinin ardından iki ülke arasındaki istihbarat ve operasyonel koordinasyonun arttığı belirtiliyor.

KARTELDE HALEFLİK KRİZİ

El Mencho’nun ölümü, CJNG’nin geleceğine ilişkin belirsizlikleri gündeme getirdi. Kartelin kilit isimlerinin son yıllarda tutuklanması ya da ABD’ye iade edilmesi, olası liderlik seçeneklerini sınırladı.

Oseguera’nın oğlu Rubén Oseguera (El Menchito) ABD’de müebbet hapis cezası alırken, kardeşi Antonio Oseguera (Tony Montana) ve örgütün önemli isimlerinden Abigael González Valencia (El Cuini) da ABD’ye iade edildi.

Bir diğer kardeşi Abraham Oseguera (Don Rodo) ise bu yıl Meksika’da yakalandı.

Uzmanlara göre örgütün liderliği, kartelin finansal ağını yöneten Los Cuinis ailesine geçebilir.

El Mencho’nun eşi Rosalinda González Valencia, kartelin mali yapılanmasındaki rolü nedeniyle olası halefler arasında gösteriliyor.

KARTEL “ŞİRKET” MODELİNE DÖNÜŞTÜ

Güvenlik analistleri, CJNG’nin klasik kartel yapısından çıkarak daha çok bir şirket modeliyle çalıştığını belirtiyor.

Yerel suç gruplarına “marka hakkı” verilmesi, zorla genç militan toplama ve uluslararası dolandırıcılık ağları örgütün gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, güçlü bir liderin yokluğu kartelin faaliyetlerini tamamen durdurmayabilir.

El Mencho’nun ölümü, Meksika’da “büyük kartel liderleri döneminin” sonuna işaret eden önemli bir eşik olarak görülüyor.