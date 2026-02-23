Kartel liderinin ölümü Meksika’yı sarstı: Karteller sahaya indi

Meksika’da uyuşturucu karteli lideri Nemesio Oseguera’nın (El Mencho) pazar günü düzenlenen askeri operasyonla öldürülmesinin ardından ülkenin birçok eyaletinde şiddet olayları patlak verdi.

Kartel bağlantılı olduğu belirtilen silahlı gruplar otoyolları kapatırken, araçlar ve iş yerleri ateşe verildi.

Yetkililer bazı kentlerde turist ve yurttaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. Kamyon sürücülerine güvenli güzergâhları kullanmaları ya da depolara geri dönmeleri tavsiye edildi.

Şiddet olaylarının ardından Air Canada, United Airlines ve Aeromexico dahil bazı havayolu şirketleri, tatil kenti Puerto Vallarta uçuşlarını iptal etti. Bölgedeki turistler yükselen dumanları cep telefonlarıyla kaydetti.

Reuters’a konuşan ve Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) bağlantılı olduğunu söyleyen bir kaynak, saldırıların Oseguera’nın öldürülmesine karşı “intikam amacıyla” düzenlendiğini ifade etti.

Kaynak ayrıca, kartelin kontrolü için gruplar arasında yeni çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

OTELLERDE KALIN ÇAĞRISI

Jalisco eyaletinde silahlı kişilerin Ulusal Muhafızlar’a ait bir üsse saldırdığı belirtilirken, yetkililer otel misafirlerine içeride kalmaları yönünde çağrı yaptı ve toplu ulaşımı durdurdu.

Aguascalientes ve Colima eyaletlerinde askeri araçların mahallelerde ilerlediği, kartel üyelerinin yolları kamyonetlerle kapattığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Meksika’da son yıllarda kartel liderlerine yönelik operasyonların ardından benzer şiddet dalgaları sık sık yaşanıyor. 2019’da Sinaloa Karteli liderlerinden Ovidio Guzman’ın gözaltına alınması sonrası çıkan çatışmalar nedeniyle serbest bırakılması, 2023’teki yeniden yakalanması ve 2024’te Ismael “El Mayo” Zambada’nın tutuklanması da ülke genelinde kanlı hesaplaşmaları tetiklemişti.

HÜKÜMETTEN “SAKİNLİK” MESAJI

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, sosyal medya paylaşımında yaşanan şiddetten endişe duyduğunu belirtirken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ülkenin büyük bölümünde hayatın normal şekilde sürdüğünü savundu.

Jalisco’nun başkenti Guadalajara’da yaşayanlar, WhatsApp gruplarında “evde kalın” uyarılarının yayıldığını aktarıyor.

Kent sakinleri bölgede yeni bir şiddet döneminin başlayabileceği endişesi taşıyor.