Kasabada film gibi anlar: Kontrolden çıkan atlar trafiği felç etti

İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesindeki East Leake kasabasında kontrolden çıkan bir at sürüsü, yerleşim sokaklarında paniğe yol açtı. Yaklaşık 12 attan oluşan sürünün, yakınlardaki ahırlardan kaçtığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, normalde sakin olan kasaba sokaklarında bir anda nal sesleri yankılandı. Atlar, yüksek hızla sokaklardan geçerken sürücüler araçlarını ani şekilde durdurmak ve yol kenarına çekilmek zorunda kaldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, at sürüsünün sokaklardan hızla geçtiği, araçların çarpışmayı önlemek için fren yaptığı ve sürücülerin panikle beklediği görülüyor. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Nottinghamshire Polisi’nden yapılan açıklamada, bazı evlerin bahçelerinin zarar gördüğü, çiçek tarhlarının ezildiği ve birkaç aracın hasar aldığı belirtildi.

Bir mahalle sakini, “Bir anda her şey Vahşi Batı’ya döndü. Şanslıydık, daha kalabalık bir saat olsaydı ciddi sonuçlar doğabilirdi” dedi.

Başka bir görgü tanığı ise, park halindeki bir aracın atlar tarafından dentlendiğini ve sürünün bazı bahçelere girdiğini söyledi.

İhbarlar üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri, atların sahibiyle birlikte çalışarak sürüyü kısa sürede kontrol altına aldı.

Nisan 2024’te Londra merkezinde beş süvari atı, inşaat sesleri nedeniyle ürkerek yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda kontrolden çıkmış, askerler ve siviller yaralanmış, çok sayıda araç hasar görmüştü.