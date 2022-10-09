Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor
Karayip Denizi'nin güneyinde doğan ve kasırgaya dönüşmesi beklenen tropik Julia Fırtınası'nın Nikaragua'ya ilerlediği açıklandı.
ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamayla, saatte 64 kilometre hıza ulaşan Julia Fırtınası'nın, pazar sabahı Nikaragua'ya ulaşmadan önce şiddetini artıracağını ve Nikaragua'nın kıyı kesimi ile Kolombiya'nın Providencia ve San Andres adalarında kasırga uyarısının bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, hafta sonu Orta Amerika'da yaşamı tehdit eden ani sel ve çamur sellerinin oluşabileceği uyarısında bulunuldu.
Nikaragua Ulusal Afet Önleme Sistemi, Julia Fırtınası nedeniyle ülke çapında sarı alarm durumuna geçildiğini, fırtınanın en yüksek 95 kilometre hıza ulaştığı ve ülkeye 550 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Nikaragua'da 800 binden fazla kişiyi tehdit eden Julia Fırtınası nedeniyle ülkenin Karayip sahilindeki çeşitli bölgelerden insanların tahliyesi devam ediyor.
Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlıyor.
Julia Fırtınası, Nikaragua'nın batısında bulunan Kolombiya'ya ait San Andres ve Providencia adalarını da tehdit ediyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek alarm durumundayız. Julia Fırtınası'nın bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andres'e ulaşması kuvvetle muhtemeldir. Tüm otel altyapısı, savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Saray şoförüne 'simit' parası
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
- Masada 'sınırlı' çözüm var
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'