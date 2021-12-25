Kasıtlı olarak koronavirüs kapan kişiye hapis cezası

25 Aralık 2021 Cumartesi, 12:00

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (OFSP), ülkede bağışıklık kazanmak amacıyla düzenlenen koronavirüs partilerinin artmasının ardından, koronavirüsü kasten kendine bulaştıran kişilere uzun süreli hapis cezası verilebileceğini açıkladı.

OFSP, İsviçre medyasına yaptığı açıklamada, virüsü kasıtlı olarak yayan kişilerin beş yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.



İsviçre’nin Neuchatel Kantonu’nda görev yapan doktor Claude-François Robert, yerel medyaya verdiği demeçte, kişinin kendisini koronavirüse maruz bırakmasının hiçbir işe yaramayacağına dikkat çekerek, kalp kası iltihabı (miyokardit) konusunda uyardığı öğrenildi.



Robert, aşının güvenli olduğunu vurgulayarak bu konuda şüpheli olanlara çağrıda bulundu.



AŞISIZLARA KISITLAMA



Rus haber ajansı Russia Today’de yer alan habere göre, İsviçre hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada, 20 Aralık’tan itibaren yalnızca aşılanmış veya koronavirüsü atlatmış kişilerin restoran, bar ve diğer kapalı alanlara girebileceğini duyurdu.



Hükümet, getirilen kısıtlamalar ile aşılanmamış kişilerin virüsü kapma riskini azaltmayı amaçladıklarını, çünkü bu kişilerin virüsü bulaştırma ve hastalığı ciddi şekilde geçirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu iddia etti.

