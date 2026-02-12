Kask krizi olimpiyat hayalini bitirdi: Ukraynalı atlet diskalifiye edildi

Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych, Milano’daki Kış Olimpiyat Oyunları’ndan diskalifiye edildi.

Gerekçe ise Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı sporcu ve antrenörlerin fotoğraflarının yer aldığı özel tasarım kaskı yarışta kullanmak istemesi oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), kararın “üzüntüyle” alındığını ancak sporcunun oyun alanındaki ifade kurallarını ihlal ettiğini açıkladı.

27 yaşındaki Heraskevych, üzerinde 20’den fazla Ukraynalı sporcu ve antrenörün fotoğrafının bulunduğu kaskıyla yarışmakta ısrar etti. IOC yetkilileriyle yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heraskevych, “Bu onurumuzun bedeli” ifadelerini kullandı. Sporcu, kararı Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşıyacağını duyurdu.

IOC ise yaptığı açıklamada, meselenin verilen mesajdan ziyade mesajın “nerede ve nasıl” ifade edildiğiyle ilgili olduğunu savundu. Kurum, sporcunun antrenmanlarda kaskı kullanabildiğini ve yarış sonrası medya alanında mesajını gösterebileceğini belirtti.

KİEVDEN SERT TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, IOC’nin kararını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Sybiha, Heraskevych’in yalnızca savaşta hayatını kaybeden sporcuları anmak istediğini vurguladı.

IOC, olimpiyat köylerinde sporcuların yas ve görüşlerini ifade edebileceği alanlar bulunduğunu, belirli şartlarda siyah kol bandı takılmasına da izin verildiğini hatırlattı.

IOC, Heraskevych’in 2022 Pekin Oyunları’nda “No war in Ukraine” yazılı pankart açmasına izin vermişti. Ancak bu kez oyun alanında siyasi veya sembolik mesaj içeren ekipmana izin verilmedi.

Milano’daki erkekler iskelet yarışının ilk iki ayağı perşembe günü yapılacaktı. Madalya adayı olarak gösterilen Heraskevych’in yokluğu yarış öncesinde büyük tartışma yarattı.