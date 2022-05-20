Katar, 2024'te Almanya'ya doğal gaz göndermeye başlayacak

Katar dışişleri bakanı, 2024 yılında Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) göndermeye başlamayı umduklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 15:34
Katar, 2024'te Almanya'ya doğal gaz göndermeye başlayacak
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Katar'ın başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thanii Alman gazetesi Handelsblatt'a verdiği demeçte, Katar'ın 2024'te Almanya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) göndermeye başlamayı umduğunu söyledi.

Almanya, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına yanıt olarak Rus doğal gaz bağımlılığından kurutlmayı amaçlarken LNG terminalleri kurma planlarını hızlandırıyor.

Katar Emiri ise, ilerleyen saatlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek. Görüşmede bu konunun da konuşulması bekleniyor.


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