Katar’dan İran’a: Bu saldırılar karşılıksız kalmayacak

Katar DIşişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında İran’ın füze saldırıları öncesinde Doha yönetimine herhangi bir bildirimde bulunmadığını açıkladı.

Katar hava sahasının kapalı kalmaya devam ettiğini belirten sözcü, ülkede transit durumda mahsur kalan yaklaşık 8 bin kişi bulunduğunu açıkladı.

el-Ensari, pazartesi günü düşürülen İran jetlerinin yapılan uyarılara rağmen Katar hava sahasına girdiğini belirtti.

Söz konusu uçakların Doha’ya doğru ilerlediğini, ardından hedef alınarak vurulduğunu ifade eden el-Ensari, mürettebatın akıbetine ilişkin arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Katar’ın tehditlere boyun eğmeyeceğini vurgulayan el-Ensari, “Katar, tehdit edilemeyeceğini kanıtlamıştır. Tam hazırlıklıyız. Bu tür saldırılar karşılıksız kalmayacaktır” dedi.

Sözcü ayrıca, ülkenin önleyici füze stoklarının tükenmediğini ve devam eden tehditlere karşı yeterli kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

MOSSAD İDDİALARINA YANIT

el-Ensari, ülkede Mossad hücreleri bulunduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti. Açıklama, ABD’li yayıncı Tucker Carlson’ın Katar ve Suudi Arabistan’ın Mossad bağlantılı kişileri gözaltına aldığı yönündeki iddiasının ardından geldi.

Katar ile Iran arasında şu an için herhangi bir iletişim bulunmadığını söyleyen el-Ensari, Körfez ülkelerine baskı yapılmasının müzakere sürecine dönüşü sağlayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sözcü ayrıca, İran’ın hedeflerinin yalnızca askeri unsurlarla sınırlı olmadığını, ülke topraklarının tamamını kapsadığını ileri sürdü.

Körfez’de gerilim tırmanırken, hava sahasının kapalı kalması ve karşılıklı açıklamalar bölgedeki krizin derinleştiğine işaret ediyor.