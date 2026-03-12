Katar’dan İran’a suçlama: Saldırılar sivil alanları da vurdu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, İran’ın ülkeye yönelik saldırılarına rağmen Katar toplumunun birlik içinde olduğunu söyledi.

Başbakan Al Sani, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancıların gösterdiği dayanışmadan gurur duyduğunu ifade etti.

Çarşamba günü Katar Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Al Sani, ülkenin son günlerde İran’dan gelen saldırılar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

“Bir Katarlı olarak toplumumuzun uyumu ve vatandaşlarla ülkede yaşayanların birlik içinde olmasından gurur duyuyorum” diyen Al Sani, bölgedeki askeri gerilimin Katar’ı da hedef aldığını söyledi.

“SALDIRILAR SİVİLLERİ DE HEDEF ALDI”

Katar Başbakanı, İran’ın saldırılarının yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını savundu.

Al Sani, “Ne yazık ki saldırılar sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadı, sivil alanları da vurdu. Bu durum Katar’a ve halkımızın kaynaklarına verilen zararın dikkate alınmadığını gösteriyor” dedi.

Başbakan ayrıca, Katar Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerine teşekkür ederek, ülkenin güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.