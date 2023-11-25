Katar duyurdu: Rehine takası devam edecek

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki esir mutabakatının önündeki engellerin kaldırıldığını ve rehinelerin bu gece rehinelerin serbest bırakılacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 22:02
Katar duyurdu: Rehine takası devam edecek
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Katar Dışişleri Bakanlığı: Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak

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