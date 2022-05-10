Katar duyurdu: Suriyelilere 50 milyon dolar destek sunulacak

10 Mayıs 2022 Salı, 17:46

Katar Dışişleri Bakanı Bölgesel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6'ncı Brüksel Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Abdulaziz el-Huleyfi, konferansın düzenlenmesinin, uluslararası toplumun, Suriye halkını destekleme ve krizin 11. yılında yaşanan insani dramı hafifletme kararlılığının göstergesi olduğunu ifade etti.

el-Huleyfi, Katar'ın, Suriyelilerin onurlu yaşam hakkına olan inancından hareketle krizin başından bu yana insani yardımda bulunmaya özen gösterdiğini belirterek, Suriye halkına 50 milyon dolarlık destek sunacaklarını söyledi.

'YARDIMLAR 2 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Abdulaziz el-Huleyfi, ülkesinin, krizin başından bu yana gerek hükümet gerekse sivil toplum kuruluşları ve insani yardım örgütleri kanalıyla Suriyelilere yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığını dile getirdi.

Huleyfi, bu kapsamda "komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılardan 600 bin öğrencinin eğitim sürecine dahil edilmesi ve Katar Kalkınma Fonunun Suriye'nin kuzeybatısındaki ötekileştirilmiş topluluklarda yaşayan öğrencilere ve okullara dönük program başlatmasının" yer aldığını ifade etti.