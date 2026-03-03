Cumhuriyet Gazetesi Logo
Katar’ın İran’a saldırı düzenlediği iddiası

3.03.2026 18:07:00
Dış Haberler Servisi
İsrail basını, Katar’ın İran’ın Körfez’deki misillemelerine karşılık son 24 saatte İran’ı vurduğunu öne sürdü. İsrailli bir yetkili, Suudi Arabistan’ın da İran’a saldırı düzenleyebileceğini belirtirken, Körfez ülkeleri henüz resmi bir saldırı mesajı açıklamadı.

Katar’ın, İran’ın Körfez genelinde gerçekleştirdiği misilleme saldırılarına karşılık son 24 saat içinde İran’a yönelik hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü. 

İsrail’in Channel 12 televizyonu, Batılı ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Doha yönetiminin Tahran’a karşı askeri adım attığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu Kan’a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili ise, İsrail’in değerlendirmesine göre Suudi Arabistan’ın da kısa süre içinde İran’a yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğini söyledi. 

Yetkili, Suudi Arabistan’ın dün İran tarafından hedef alındığını belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden bombardıman sürecinde, Körfez ülkeleri şu ana kadar kamuoyuna açık bir saldırı kararı duyurmadı. 

Ancak bazı Körfez ülkelerinin İran kaynaklı saldırıları engellediği ve hava savunma sistemleriyle müdahalede bulunduğu biliniyor.

Bölgedeki gelişmeler, çatışmanın Körfez geneline yayılabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

