Katar, Mısır ve Türkiye’den Hamas’a çağrı: Trump’ın planına yanıt verin

Axios’un haberine göre, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır istihbarat şefi Hassan Raşad, pazartesi gecesi Doha’da Hamas liderleriyle görüştü.

Habere göre, ertesi gün toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Katar Başbakanı’nın Hamas’a “daha iyi bir anlaşma mümkün değil” mesajı verdiği, Trump’ın taahhüdünün yeterli bir garanti olacağını söylediği aktarıldı.

Hamas’ın ise teklifi “iyi niyetle inceleyeceği” yanıtını verdiği bildirildi.

TRUMP'TAN SERT UYARI

Trump, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington’da düzenlediği basın toplantısında planı açıkladı.

Salı günü yaptığı açıklamada ise Hamas’a “3-4 gün içinde yanıt verin” çağrısı yaptı ve “Eğer anlaşmazlarsa cehennemde ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Plan, kalan 48 rehinenin 72 saat içinde serbest bırakılmasını öngörüyor.

Buna karşılık İsrail; 250 müebbet hapis cezası almış Filistinliyi, 7 Ekim 2023 sonrası tutuklanan bin 700 kadın ve çocuğu ile her İsrailli rehine cesedi karşılığında 15 Gazzeli cenazesini teslim edecek.

Ayrıca, İsrail’in üç aşamada Gazze’den çekilmesi, Hamas’ın silahsızlandırılması ve bölgenin uluslararası geçici bir yönetime bırakılması öngörülüyor.

HAMAS İÇİNDE “GÖRÜŞ AYRILIĞI” İDDİASI

BBC’ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, teklifi “İsrail’in çıkarına hizmet eden, Filistinlilerin haklarını yok sayan bir plan” olarak nitelendirdi ve grubun büyük ihtimalle reddedeceğini söyledi.

Özellikle rehinelerin ilk 72 saatte tamamen serbest bırakılması şartı, Hamas’ın elindeki tek pazarlık kozunu kaybetmesi anlamına geliyor.

Ancak Suudi gazetesi Şarku’l Avsat’a konuşan Hamas kaynakları ise farklı bir tablo çizdi. Bu kaynaklara göre Gazze’deki Hamas liderliği, savaşın sona ermesi için plana olumlu yanıt verilmesi gerektiğini düşünüyor. Askeri kanadın da bu yaklaşımı desteklediği ifade edildi.

ULUSLARARASI DESTEK VE ÇEKİNCELER

Trump’ın planı, Batılı ülkelerin yanı sıra Arap ve Müslüman devletler ile Filistin Yönetimi tarafından da destekleniyor.

Salı günü Rusya ve Vatikan da plana desteklerini açıkladı. Öte yandan ABD’deki İsrail karşıtı gruplar teklife karşı çıktı.

Hamas yetkilileri, teklifin ayrıntılı ve kapsamlı olduğunu ancak uygulama için gerçek garantiler içermediğini savunuyor. Ayrıca cenazelerin teslimiyle ilgili sürelerin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor.