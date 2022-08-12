Katar'dan Filistin'e destek: Gazze saldırısında yıkılan evleri yeniden inşa edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda yıkılan evleri Katar'ın yeniden inşa etme sözü verdiğini duyurdu.

AA
12 Ağustos 2022 Cuma, 17:14
Katar'dan Filistin'e destek: Gazze saldırısında yıkılan evleri yeniden inşa edecek
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani'nin yeniden inşa işlemleri için onay verdiği belirtildi.

Açıklamada Katar'ın desteğine övgüde bulunan Heniyye, imar sürecinin Katar Yeniden Yapılanma Komitesi aracılığıyla yürütüleceğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan 8 Ağustos'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 18 konutun tamamen yıkıldığını, 71'inin kullanılmaz hale geldiğini, 1675 konutun ise kısmi zarar gördüğünü aktarmıştı.


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