Katar'dan Gazze açıklaması: Ateşkes ne zaman yürürlüğe girecek?

Yayınlanma: 18.01.2025 - 11:28

Güncelleme: 18.01.2025 - 11:28

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari, X'te yaptığı açıklamada Gazze'de İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Anlaşmanın, taraflar ve arabulucular tarafından koordine edildiğini hatırlatan al-Ansari, “Gazze Şeridi'ndeki ateşkes 19 Ocak Pazar günü Gazze'de yerel saatle 08:30'da başlayacaktır” dedi.

al-Ansari, “Bölge sakinlerine tedbirli olmalarını, azami dikkat göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASININ DETAYLARI

Hamas ile İsrail arasındaki anlaşma üç aşamadan oluşuyor. Yarın başlaması planlanan ve 6 hafta sürecek olan ilk aşamada saldırılar sona erecek, Gazze’deki yaklaşık 100 rehineden 33’ü bu süre zarfında serbest bırakılacak.

İsrail güçleri Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilecek. Gazze’ye insani yardımlar artacak.

İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakereler ateşkesin 16. gününde başlayacak.

İkinci aşamada Gazze’deki erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehineler serbest bırakılacak. İsrail güçleri Gazze Şeridi’nden çekilecek.

Üçüncü aşama, Gazze’de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesini ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze’de büyük bir yapılanmanın başlatılmasını içeriyor.