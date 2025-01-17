Son dakika... İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:25

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:32

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. Kabine hükümete anlaşmayı onaylama tavsiyesinde bulundu.

Nihai onayın çıkacağı toplantı saat 16.30'da yapılacak.

İsrail Güvenlik Kabinesi, yaklaşık 3 saat süren bir toplantıdan sonra ateşkes anlaşmasını onayladı. Bu akşam parlamento, ateşkes ve rehine takası anlaşmasına son onayı vermek için toplanacak.

TAKAS PAZAR GÜNÜ

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre, parlamentonun da onayıyla ilk 33 rehinenin takası pazar günü gerçekleşecek. Yetkililer, “Anlaşmanın onaylanması durumunda, rehinelerin serbest bırakılması planlandığı gibi Pazar günü başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılmazken, açıklamada operasyonun belirlenen çerçevede ilerleyeceği vurgulandı. İsrail tarafı, "Planın başarıyla uygulanması, tüm tarafların iş birliğine bağlıdır" açıklamasını yaparken, konuya ilişkin başka bir bilgi vermekten kaçındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamas Hareketi ise, "İsrail tarafının anlaşma maddelerine uymaması sebebiyle kısa bir sorun yaşandı. Ancak bu sorun arabulucular sayesinde çözüldü" dedi.

100'E YAKIN FİLİSTİNLİ MAHKUM SERBEST KALACAK

Serbest bırakılacak 33 rehinenin bir kısmının canlı, bir kısmının ise ölü olduğu aktarılıyor. Hamas, rehinelerin isimlerinin bulunduğu bir liste yayınladı. Buna karşılık olarak İsrail ise 100'e yakın Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

İsrailli sağcılar, bu anlaşma büyük bir hezimet olarak yorumluyor.

İsrail'in savaş hedefleri olan "Hamas'ın askeri ve siyasi olarak tamamıyla yok edilmesi" şartının gerçekleşmediği ve sağcılar tarafından "Judea ve Samaria" olarak anılan Gazze ve Batı Şeria'nın ilhakı imkansız hale geldi.

ATEŞKES "BARIŞ" ANLAMINA GELMİYOR

Ancak bu ateşkes, barış anlamına gelmiyor. bir buçuk ay sürecek ateşkes boyunca taraflar kalıcı bir barışa doğru hareket edecek, ancak bu barışın garantisi değil.