Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış en üst düzey isim olan Kardinal George Pell 81 yaşında öldü

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:23

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:23

Hazineden sorumlu olan Pell, bir dönem Vatikan'ın 3 numaralı ismi konumundaydı.

Kilise yetkilileri, Pell’in geçirdiği kalça ameliyatı sonrası kalbe bağlı komplikasyonları sonucu öldüğünü duyurdu.

Kardinal Pell, Papa'nın en yakın yardımcılarından biri olmadan önce hem Melbourne hem de Sidney Başpiskoposu olarak görev yaptı.

2014 yılında Vatikan'ın mali durumunu düzeltmek için Roma'ya çağrıldı.

2017'de bu görevinden ayrıldı ve cinsel istismar suçlamalarından yargılanmak üzere Avustralya'ya döndü.

2018'de sonuçlanan davanın jürisi, Pell’in 1990'larda Melbourne Başpiskoposu iken iki çocuğu taciz ettiği sonucuna vardı.

Her zaman masum olduğunu savunan Kardinal Pell, Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin 2020'de kararı bozmasına kadar 13 ay hapis yattı.

Melbourne Başpiskoposu Peter Comensoli, Kardinal Pell'i “Kilise’in etkili ve önemli bir bireyi” olarak tanımlarken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de onun ölümünün "birçokları için şok" olacağını söyledi.

Bir Katolik olan eski Başbakan Tony Abbott da, Pell için "zamanımızın azizi”, “nesiller için bir ilham kaynağı" övgülerini kullandı.

Abbott, kardinalin yargılandığı süreç için de “bu zamana ait bir çarmıha germe” tanımını yaptı.

Ancak Kardinal Pell'in doğum yeri Victoria eyaletinde bakan olan Steve Dimopoulos, onunla ilgili karışık duygular dile getirenler arasındaydı.

Dimopoulos, "Bugün kardinalin ailesi ve sevenleri için çok zor bir gün olacak, ama bu aynı zamanda cinsel istismar mağdurları ve aileleri için de çok zor bir gün, acılarını paylaşıyorum” dedi.

Kardinal, hem ülkesi Avustralya'da hem de yurtdışında kutuplaştırıcı bir figürdü, bunu kendisi de kabul etti.

Muhafazakar görüşleri savunuyordu

Geleneksel Katolik değerlerinin güçlü bir destekçisi olarak Kilise içinde adı öne çıktı. Rahiplerin bekar kalması gibi muhafazakar görüşleri savunuyordu.

2020'de BBC'ye konuşan Kardinal Pell, kürtaj gibi konulardaki “direkt” tarzının tepki çekmesini anladığını söyledi.

BBC Radio 4’e verdiği demeçte, "Hristiyan öğretilerini savunmam birçok insanı rahatsız ediyor" dedi.

Kardinal Pell, Kilise'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına verdiği yanıtta oynadığı rol nedeniyle Avustralya'da da eleştirilere maruz kaldı.

2017'de tarihi bir soruşturma sonunda, Kardinal Pell’in, Avustralya'daki rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarı 1970'lerin başlarında bildiği ortaya çıkmıştı.

Ancak Kardinal Pell, komisyonun çocuk cinsel istismarına ilişkin bulgularını, ” kanıtlarla desteklenmediğini" söyleyerek yalanladı.

Getty Images George Pell Avustralya'daki en üst düzey din adamıydı

Papa, 'çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesi gibi' demişti

1970'li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan, merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980'li yıllarda ABD ve Kanada'daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine gelmişti

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Şubat ayında Vatikan'da kilise içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla 4 günlük olağanüstü bir zirve düzenlemişti.

Bu zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismarı, "çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine" benzetmişti.