Katy Perry de aralarında... Tamamı kadınlardan oluşan ilk ekibin uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek
Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, tamamı kadınlardan oluşan tarihi bir mürettebatla bugün uzaya çıkıyor. Lauren Sanchez, Katy Perry ve NASA roket bilimcisi Aisha Bowe’un da yer aldığı ekip, uzayın sınırına yapılan bu kısa ama anlamlı yolculukla tarihe geçecek.
ABD’li milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, tamamı kadınlardan oluşan tarihi bir uzay yolculuğuna hazırlanıyor. NS-31 misyonu kapsamında gerçekleştirilecek uçuş için geri sayım başladı. Yolculuk, Türkiye saatiyle 16.30’da, Blue Origin’in Teksas’ın Van Horn bölgesindeki fırlatma merkezinden başlayacak.
TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN İLK EKİP
Bu özel görevde yer alan kadın mürettebat şunlardan oluşuyor:
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Lauren Sanchez: Jeff Bezos’un nişanlısı ve ödüllü eski gazeteci
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Katy Perry: Dünyaca ünlü pop yıldızı
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Gayle King: Gazeteci ve televizyon sunucusu
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Aisha Bowe: NASA’da görev yapmış roket bilimcisi
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Amanda Nguyen: İnsan hakları aktivisti
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Kerianne Flynn: Film yapımcısı
Bu altı kadın, Blue Origin’in ‘New Shepard’ adlı roketiyle uzayın sınırına çıkan ilk kadın ekibi olacak.
UÇUŞ SADECE 11 DAKİKA SÜRECEK
Uçuş, Blue Origin’in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Yaklaşık 11 dakika sürecek yolculukta mürettebat, roketle uzaya ulaştıktan sonra Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca yerçekimsiz ortamda, roketin çevresinde süzülerek ağırlıksızlık hissini yaşayacak. Kapsülün geniş pencereleri sayesinde Dünya manzarasının keyfini çıkaracaklar.
GELECEK NESİLLERE İLHAM OLMAYI HEDEFLİYORLAR
Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Lauren Sanchez, "Tüm yolcular, Dünya’ya karşı derin bir sevgiyle geri dönecek. Bu deneyimi, gelecek nesillere ilham vermek için kullanmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu uçuş, Blue Origin’in 11’inci insanlı görev uçuşu olma özelliğini de taşıyor. Görev, uzay yolculuklarında cinsiyet temsiliyeti açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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