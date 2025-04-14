Katy Perry de aralarında... Tamamı kadınlardan oluşan ilk ekibin uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:17

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:17

ABD’li milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, tamamı kadınlardan oluşan tarihi bir uzay yolculuğuna hazırlanıyor. NS-31 misyonu kapsamında gerçekleştirilecek uçuş için geri sayım başladı. Yolculuk, Türkiye saatiyle 16.30’da, Blue Origin’in Teksas’ın Van Horn bölgesindeki fırlatma merkezinden başlayacak.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN İLK EKİP

Bu özel görevde yer alan kadın mürettebat şunlardan oluşuyor:

Lauren Sanchez: Jeff Bezos’un nişanlısı ve ödüllü eski gazeteci

Katy Perry: Dünyaca ünlü pop yıldızı

Gayle King: Gazeteci ve televizyon sunucusu

Aisha Bowe: NASA’da görev yapmış roket bilimcisi

Amanda Nguyen: İnsan hakları aktivisti

Kerianne Flynn: Film yapımcısı

Bu altı kadın, Blue Origin’in ‘New Shepard’ adlı roketiyle uzayın sınırına çıkan ilk kadın ekibi olacak.

UÇUŞ SADECE 11 DAKİKA SÜRECEK

Uçuş, Blue Origin’in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Yaklaşık 11 dakika sürecek yolculukta mürettebat, roketle uzaya ulaştıktan sonra Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca yerçekimsiz ortamda, roketin çevresinde süzülerek ağırlıksızlık hissini yaşayacak. Kapsülün geniş pencereleri sayesinde Dünya manzarasının keyfini çıkaracaklar.

GELECEK NESİLLERE İLHAM OLMAYI HEDEFLİYORLAR

Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Lauren Sanchez, "Tüm yolcular, Dünya’ya karşı derin bir sevgiyle geri dönecek. Bu deneyimi, gelecek nesillere ilham vermek için kullanmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu uçuş, Blue Origin’in 11’inci insanlı görev uçuşu olma özelliğini de taşıyor. Görev, uzay yolculuklarında cinsiyet temsiliyeti açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.