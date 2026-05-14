Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayalıklarda kaybolmuşlardı: İkinci ABD askerinin cesedi bulundu

Kayalıklarda kaybolmuşlardı: İkinci ABD askerinin cesedi bulundu

14.05.2026 11:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kayalıklarda kaybolmuşlardı: İkinci ABD askerinin cesedi bulundu

ABD ordusu, Fas'ta tatbikat sırasında kaybolan iki ABD askerinden ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

ABD Avrupa ve Afrika Ordusu (USAREUR-AF), Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı sırasında kaybolan iki ABD askerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 10 Mayıs'ta cansız bedenine ulaşıldığı duyurulan ilk askerin ardından ikinci askerin de cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İkinci askerin 19 yaşındaki Uzman Mariyah Symone Collington olduğu kaydedilen açıklamada, arama çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, her iki askerin de cansız bedeninin nakledildiği ABD Hava Kuvvetlerine ait uçağın Fas'tan ayrılıp ülkelerine doğru yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), iki ABD askerinin 2 Mayıs'ta Fas'ı n Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden 10 Mayıs'ta yapılan açıklamada, bu iki askerden Teğmen Kendrick Lamont Key Jr.'ın cansız bedenine ulaşıldığı, diğer asker için arama çalışmalarının sürdüğü duyurulmuştu.

ABD ile Fas'ın ortaklaşa düzenlediği ve Afrika'nın en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan’da başlamış, 8 Mayıs'ta sona ermişti.

İlgili Konular: #ABD #Fas

İlgili Haberler

Trump'tan Çin'e 'patronlar' çıkarması... Bu defa Air Force One'da kimler, masada neler var?
Trump'tan Çin'e 'patronlar' çıkarması... Bu defa Air Force One'da kimler, masada neler var? ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 10 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği kritik Çin ziyaretine, ABD’nin en güçlü teknoloji ve finans patronları eşlik ediyor. Ticaret savaşı sonrası kırılgan ateşkesin test edileceği zirvede yapay zekâ, çip savaşı, Tayvan, İran krizi ve olası nükleer anlaşma başlıklarının masada olması bekleniyor.
Fed Başkanı Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh oldu
Fed Başkanı Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh oldu ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’u onayladı. Warsh, görev süresi 15 Mayıs’ta dolacak Jerome Powell’ın yerine geçecek.
Dünyanın gözü bu zirvede: Trump ve Şi masaya oturdu
Dünyanın gözü bu zirvede: Trump ve Şi masaya oturdu ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi.