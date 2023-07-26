Kayıp çiftçi timsah midesinden çıktı

Malezya’da 4 gündür kayıp olan Addi Bangsa isimli bir çiftçinin cansız bedeni, 4 metrelik bir timsahın midesinden çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 13:12
Kayıp çiftçi timsah midesinden çıktı
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Malezya’nın Tawao bölgesinde 4 gün önce kayıp olduğu bildirilen 60 yaşındaki çiftçi Addi Bangsa’nın cansız bedeni bir timsahın midesinde bulundu.

Dört gün süren arama kurtarma çalışmaları Sabah Vahşi Yaşam Departmanı temsilcilerinin devasa sürüngenin midesini kesip ikiye yarmasından sonra çiftçinin kalıntılarını bulmasıyla sona erdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ölü hayvanın içinde bulunan kalıntıları inceleyen ekip, yapılan testlerin sonucunda kalıntıların Addi Bangsa’ya ait olduğunu söyledi.

Arama ekiplerinin çiftçinin cansız bedenini timsahın içinde bulacaklarını nasıl bildiklerine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. 


Malezya çiftçi cansız beden timsah

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