'Kayıp' ilanı verilen genç, Trump’ın evinde vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine pompalı tüfekle girdiği belirtilen bir kişi, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, şüphelinin 21 yaşındaki Austin Tucker Martin olduğunu açıkladı.

Olay, pazar günü sabaha karşı saat 01.30 sularında meydana geldi.

Gizli Servis yetkililerinin verdiği bilgiye göre Martin, malikanenin güvenli bölgesine izinsiz girdikten sonra elindeki pompalı tüfek ve yakıt bidonunu bırakması yönünde uyarıldı.

Ancak tüfeği ateş pozisyonuna kaldırması üzerine iki Gizli Servis ajanı ve bir şerif yardımcısı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

“TRUMP DESTEKÇİSİ BİR AİLEDEN GELİYOR”

Şüphelinin ailesinin olaydan kısa süre önce Martin hakkında kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Kuzey Carolina’da yaşayan Martin’in, ailesi tarafından “Trump destekçisi bir aileden gelen sessiz bir genç” olarak tanımlandığı aktarıldı.

Kuzeni Braeden Fields, Martin’in silahlardan korktuğunu ve böyle bir eylemde bulunmasına inanamadığını söyledi.

Yetkililer, Martin’in Kuzey Carolina’dan Florida’ya doğru yola çıktığını ve pompalı tüfeği yol üzerinde satın almış olabileceğini değerlendiriyor. Şüphelinin aracında silah kutusu bulunduğu açıklandı.

Olay sırasında Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın Florida’da olmadığı, Washington’da düzenlenen Valiler Yemeği’ne katıldıkları bildirildi. Gizli Servis, olay anında malikanede koruma altındaki herhangi bir kişinin bulunmadığını belirtti.

KAPSAMLI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

FBI ve Gizli Servis, şüphelinin geçmişi, psikolojik durumu ve olası motivasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşlardan güvenlik kameralarını kontrol ederek şüpheliye ait görüntüleri paylaşmalarını istedi.

Mar-a-Lago’daki olay, Trump’a yönelik son yıllarda yaşanan güvenlik tehditlerinin ardından geldi.

2024 seçim kampanyası sırasında Pensilvanya’daki bir mitingde düzenlenen saldırıda Trump kulağından yaralanmış, aynı yıl Florida’da bir başka silahlı girişim daha engellenmişti.