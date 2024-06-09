Kayıp kadın, 5 metre uzunluğundaki pitonun midesinde bulundu
Endonezya'da kayıp bir kadın, yerel halkın cesedini pitondan kesip çıkarmasının ardından devasa bir piton tarafından canlı canlı yenmiş halde bulundu.
Endonezya'nın orta kesimlerinde bir kadın, pitonun karnında ölü halde bulundu.
Farida adlı kadının, 2017'den bu yana ülkede bir piton tarafından yutulan en az beşinci kişi olduğu belirtildi.
45 yaşındaki Farida'nın kocası ve Güney Sulawesi eyaletindeki Kalempang köyü sakinleri, kadını yaklaşık beş metre uzunluğundaki pitonun içinde buldu.
Köy muhtarı Suardi Rosi, dört çocuk annesi kadının Perşembe gecesi kaybolduğunu ve eve dönmeyerek arama çalışmalarını zora soktuğunu söyledi.
Suardi, "Kocası, Farida'nın eşyalarını pitonun yakınında bulmuş. Bu da onu şüphelendirmiş. Köylüler daha sonra bölgeyi aradılar. Kısa süre sonra büyük karınlı bir piton tespit ettiler. Pitonun midesini kesip açmayı kabul ettiler. Bunu yapar yapmaz Farida'nın kafası hemen göründü" dedi.
Farida'nın, pitonun midesinde tamamen giyinik halde bulunduğu kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- En çok istenilen 4 erkek burcu