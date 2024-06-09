Kayıp kadın, 5 metre uzunluğundaki pitonun midesinde bulundu

Endonezya'da kayıp bir kadın, yerel halkın cesedini pitondan kesip çıkarmasının ardından devasa bir piton tarafından canlı canlı yenmiş halde bulundu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.06.2024 - 10:52
Kayıp kadın, 5 metre uzunluğundaki pitonun midesinde bulundu
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Endonezya'nın orta kesimlerinde bir kadın, pitonun karnında ölü halde bulundu. 

Farida adlı kadının, 2017'den bu yana ülkede bir piton tarafından yutulan en az beşinci kişi olduğu belirtildi.

45 yaşındaki Farida'nın kocası ve Güney Sulawesi eyaletindeki Kalempang köyü sakinleri, kadını yaklaşık beş metre uzunluğundaki pitonun içinde buldu.

Köy muhtarı Suardi Rosi, dört çocuk annesi kadının Perşembe gecesi kaybolduğunu ve eve dönmeyerek arama çalışmalarını zora soktuğunu söyledi.

Suardi, "Kocası, Farida'nın eşyalarını pitonun yakınında bulmuş. Bu da onu şüphelendirmiş. Köylüler daha sonra bölgeyi aradılar. Kısa süre sonra büyük karınlı bir piton tespit ettiler. Pitonun midesini kesip açmayı kabul ettiler. Bunu yapar yapmaz Farida'nın kafası hemen göründü" dedi.

Farida'nın, pitonun midesinde tamamen giyinik halde bulunduğu kaydedildi.


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