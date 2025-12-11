Kayıp Rus model ölümün eşiğinde bulundu

Moskova’da kaybolduktan iki hafta sonra ağır yaralı halde bulunan 33 yaşındaki model Anzhelika Tartanova’nın hayati tehlikesi sürüyor. Genç kadın, Pirogov Hastanesi'nde acil beyin ameliyatına alındı ve yoğun bakımda tedavi altında.

Ailesi, günlerce haber alamadığı Tartanova'nın yerini ancak hastaneden gelen bilgilendirme sonrası öğrenerek Moskova’ya ulaştı.

Krasnodar bölgesinden olan Tartanova, bilinci gidip gelirken adını ve soyadını doktorlara fısıldayabildi. REN TV’nin aktardığına göre genç model, 23 Kasım’da tanıdığı bir erkek tarafından Moskova’daki

Universitetsky Prospekt’te bir dairede saldırıya uğradığını söyledi. Saldırı sırasında başına aldığı darbeyle bilincini kaybetti.

Polis, saldırganın genç kadının erkek arkadaşı olup olmadığını araştırıyor. Farklı raporlarda Dmitry ya da Andrey olarak geçen kişinin 40’lı yaşlarda, varlıklı bir iş insanı olduğu ve Tartanova üzerinde baskıcı bir tutum sergilediği iddia ediliyor.

Aile bireyleri, genç modelin günlüğünde bu ilişkiye dair yoğun ve çalkantılı ifadeler bulunduğunu aktardı. Tartanova’nın ilişkisini “yoğun” olarak tanımladığı, sevgilisinin kendisine pahalı hediyeler aldığı ancak ailesiyle görüşmesini ve seyahat etmesini kısıtladığı ileri sürüldü.

EŞYALARI EVİNDE BULUNDU

Tartanova’nın telefonunun, pasaportunun, kişisel belgelerinin ve yarım bırakılmış valizlerinin evde bulunması şüpheleri artırdı. Yakınları kapı posta kutusunda anahtarların bırakıldığını da söyledi.

Komşular, genç modeli kaybolmadan kısa süre önce yaşça büyük bir erkekle birlikte gördüklerini ifade etti.

Telegram kanalı Baza, Tartanova’nın ortadan kaybolmadan önce sevgilisiyle şiddetli bir tartışma yaşadığını iddia etti.

Polis, Tartanova’nın 21 Kasım ile hastaneye kaldırıldığı gün arasındaki hareketlerini izlemek için güvenlik kamera kayıtlarını, telefon trafiğini ve dijital izleri inceliyor. Soruşturmanın odağında genç modelin nasıl bu derece ağır darp edildiği ve kim tarafından terk edildiği soruları bulunuyor.

Hastane kaynakları, Tartanova’nın bilincinin açık olduğunu ancak konuşamadığını, nörolojik destekle tedavisinin sürdüğünü belirtti.