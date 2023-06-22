Kayıp Titan denizaltı bulundu mu? Titan denizaltındaki insanlar yaşıyor mu?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 22:58

Güncelleme: 22.06.2023 - 22:58

Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki batığına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltı, dünyanın gündeminde. Denizaltındaki beş kişinin bulunup bulunmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KAYIP TİTAN DENİZALTI BULUNDU MU?



ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada kayıp denizaltıyı bulmak için Titanik'in enkazının yakınında yapılan bir çalışmada “enkaz alanı” bulunduğu ifade edildi. Açıklamada enkaz alanının keşfedilmesinin ardından uzmanların hızla çalışmaya başladığı, elde edilen bilgilerin değerlendirildiği ve aktif bir arama-kurtarma yapıldığı belirtildi.



TİTAN DENİZALTINDAKİ İNSANLAR YAŞIYOR MU?



Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın olduğu açıklanmıştı. Söz konusu denizaltıdaki oksijenin ise birkaç saat içinde tükeneceği tahmin ediliyor.









