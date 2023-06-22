Titan denizaltı ile ilgili yeni gelişme: Batığın yakınlarında 'enkaz' bulundu

Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:18

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:40

Titanik'in enkazı yakınlarında kayıp bir denizaltıyı arama çalışmaları, gemideki beş kişi için oksijenin tükenmesinin beklendiği zamanın aşılmasının ardından kritik bir dönemece girdi. Ancak yetkililer, uzak Kuzey Atlantik'i taramaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD Sahil Güvenliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kanada'ya ait bir gemiden okyanus tabanına indirilen uzaktan kumandalı bir aracın Titanik yakınlarında bir "enkaz alanı" keşfettiğini ve uzmanların "enkazı araştırdığını" belirtti.

Fransız araştırma gemisinden bir başka robot da 6,7 metrelik Titan denizaltısının izlerini aramak üzere deniz dibine doğru dalışa gönderildi.

ABD merkezli OceanGate tarafından işletilen minibüs büyüklüğündeki Titan Expeditions, Pazar günü sabah iki saatlik bir inişe başladı. Ancak, kısa süre destek gemisiyle irtibatı kaybetti.

Denizaltı 96 saatlik hava ile yola çıkmıştı. Bu da oksijenin bugün 14.08 itirabiyle tükendiği anlamına geliyor.

Kurtarma ekipleri ve Titan'da bulunan beş kişinin yakınları, ABD Sahil Güvenliği'nini Kanada arama uçaklarının o Salı günü erken saatlerde sonar şamandıraları kullanarak denizaltı sesleri kaydettiğini açıklamasıyla umutlandı.

Ancak seslerin tespit edildiği yerlerde arama yapan uzaktan kumandalı sualtı araçları sonuç vermedi ve yetkililer seslerin Titan'dan kaynaklanmamış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Sahil Güvenlik Tümamirali John Mauger, NBC'ye yaptığı açıklamada arama çalışmalarının gün boyunca devam edeceğini söyledi.