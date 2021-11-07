Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı, yolcular İspanya'ya kaçtı

07 Kasım 2021 Pazar, 09:55

Ülkenin doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı’na dün akşam saat 20.00 sıralarında Air Arabia Maroc hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin ‘ciddi sağlık problemi’ olduğu gerekçesiyle acil iniş yaptı.

Diken'in haberine göre, İspanyol polisinden verilen bilgilerde, uçağın acil iniş yapmasına neden olan ve diyabet komasına girdiği iddia edilen yolcunun hastanede yapılan kontrollerde tamamen sağlıklı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hasta numarası yapan 34 yaşındaki Fas vatandaşı yolcunun, polis tarafından gözaltında tutulduğu, "yasa dışı göçü teşvik" ve "havaalanı trafiğini tehlikeye atmak" suçlarından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Diğer yandan söz konusu kişinin hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan çoğu Faslı olan 24’ü piste atlayarak İspanya’ya giriş yapmaya çalıştı.

Polis, kaçanlardan şimdiye kadar 12’sini gözaltına alırken, diğer 12 kişinin aranmasına devam ediyor.

Pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanı gece boyunca uçuşlara kapalı tutulurken, 13 uçağın İspanya’nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve 40 kadar uçuşun da aksadığı açıklandı.