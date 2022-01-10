Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Durum yanlış yorumlanıyor'
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) olağanüstü zirvesinde, ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin konuşma yaparak teröristlerin asıl amacının “iktidara el koymak” olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rus askerlerin Kazakistan'ın isteği üzerine orada olduğunu söyledi
Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’ın inisiyatifi üzerine video konferans yoluyla düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) olağanüstü zirvesinde konuştu.
Toplantıda, ülkede akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından düzenlenen protestolar sonucunda Kazakistan’ın bağımsızlık tarihinin en kapsamlı ve zor krizini yaşadığını belirten Tokayev, KGAÖ’nün askeri desteğinin yanı sıra manevi desteğinin de kendileri için önemli olduğuna değindi. Ülkedeki olaylara uzun zamandır hazırlık yapıldığını ve organizatörlerin barışçıl gösterileri fırsat bilip bunu kötüye kullandığını belirten Tokayev, “Teröristlerin asıl amacı iktidara el koymaktı” dedi.
TOKAYEV: "KAZAKİSTAN’DAKİ DURUM YANLIŞ YORUMLANIYOR"
PUTIN: RUS ASKERLERİ KAZAKİSTAN'IN İSTEĞİYLE ORADA
Putin, Rus askerlerinin Kazakistan'ın isteğiyle orada olduğunu belireterek, yıkıcı olayların iç ve dış güçler tarafından kullanıldığını ifade etti.
Protestoların amacından çıktığını belirten Putin, silahlı protestocuların akaryakıta gelen zam sebebiyle sokağa çıkan insanlardan farklı olduğunu dile getirdi.
Putin, Kazakistan'da yaşananların bölgeye dışarıdan ilk müdahale olmadığını ve bunu son olmayacağını söyledi.
TOKAYEV YARDIM İSTEMİŞTİ
Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istemişti.
KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.
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