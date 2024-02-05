Kazakistan’da hükümet istifa etti

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:41

Güncelleme: 05.02.2024 - 15:41

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı ilgili kararname Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlandı. Kararnamede, Tokayev’in Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladığı aktarıldı. Açıklamada, hükümetin istifasının kabul edildiği, başbakan görevini geçici olarak Birinci Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar’ın üstleneceği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 7 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında hükümetin genişletilmiş toplantısının yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda ülkenin 2023 yılı sosyal ve ekonomik kalkınma sonuçlarının ve gelecek dönem için ana hedeflerin ele alınacağı ifade edildi.