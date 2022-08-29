Kazakistan'dan 'nükleer silah' açıklaması: Nükleer güvenlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağız

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:16

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 29 Ağustos Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Kasım Cömert Tokayev, bugünün insanlık için büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Nükleer patlamalar Kazak topraklarında büyük hasara neden oldu. Bu trajedi tekrarlanmamalı. Ülkemiz her zaman nükleer güvenlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.

Bu arada, gün dolayısıyla Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Genel Sekreteri Dr. Robert Floyd ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi de ortak bildiri yayımladı.

'ANLAŞMAYI YÜRÜRLÜĞE KOYMA ZAMANI GELDİ'

Bildiride, 29 Ağustos 1991'de Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası'nın kapatılmasının, hem Kazakistan hem uluslararası toplum için sembolik bir karar olduğu ve söz konusu kararın 1996'da Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşmasının (CTBT) imzalanmasına yol açtığı ifade edildi.

Halihazırda 173 ülke tarafından onaylanan CTBT'nin evrenselleştirilmesi yönünde önemli ilerlemelerin kaydedildiği aktarılan bildiride, "Son olarak antlaşmanın 25. yıl dönümü vesilesiyle ilgili tüm tarafların ortak çabalarını yansıtan Gambiya, Tuvalu, Dominika ve Doğu Timor'un onay kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz" görüşü paylaşıldı.

Bildiride, gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakmak için CTBT'yi yürürlüğe koyma zamanının geldiğine dikkat çekilerek, "Tüm devletleri nükleer patlamalarla ilgili moratoryumu devam ettirmeye; CTBT'nin yürürlüğe girmesi için onayı gereken 8 devleti, uluslararası barış ve güvenliği desteklemek için bu önemli adımı atarak nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanmaya bağlılıklarını göstermeye çağırıyoruz" denildi.