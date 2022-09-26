Kazakistan'dan Rusya'ya referandum mesajı: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz
Kazakistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Rusya’nın Ukrayna’da planladığı referandumlara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Smadiyarov, “Kendi başına bağımsızlığını ilan eden Luhansk ve Donetsk gibi devletler ile Zaporijya ve Herson bölgelerindeki askeri idarelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin düzenledikleri referandumlar konusunda Kazakistan, devletlerin toprak bütünlüğü, egemen eşitliği ve barış içinde bir arada yaşamalarını savunuyor” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, daha önce Kazakistan’ın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımayacağını açıklamıştı.
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