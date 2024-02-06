Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov oldu

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:57

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:58

Anayasa gereği Mecliste en çok koltuğa sahip Amanat Partisinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in başbakanlığa adaylığını sunduğu Bektenov'un ismi, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis tarafından da onaylandı.

43 yaşındaki Bektenov, Nisan 2023'te başkanlık yönetiminin başına geçmeden önce devlet yolsuzlukla mücadele ajansının başkanlığını yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

Bektenov'un selefi Alikhan Smailov ise Pazartesi günü herhangi bir gerekçe göstermeden istifa etmişti. Tokayev ilgili Kararnameyi imzalamıştı

Daha önce Başbakan Yardımcısı görevini yürüten Roman Sklyar Başbakan Vekili olarak atanmıştı.

7 Şubat’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısı yapılacak.