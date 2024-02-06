Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov oldu

Kazakistan'da başbakanlık görevine 44 yaşındaki Oljas Bektenov getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:57
Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov oldu
Abone Ol google-news

Anayasa gereği Mecliste en çok koltuğa sahip Amanat Partisinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in başbakanlığa adaylığını sunduğu Bektenov'un ismi, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis tarafından da onaylandı.

43 yaşındaki Bektenov, Nisan 2023'te başkanlık yönetiminin başına geçmeden önce devlet yolsuzlukla mücadele ajansının başkanlığını yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

Bektenov'un selefi Alikhan Smailov ise Pazartesi günü herhangi bir gerekçe göstermeden istifa etmişti. Tokayev ilgili Kararnameyi imzalamıştı

Daha önce Başbakan Yardımcısı görevini yürüten Roman Sklyar Başbakan Vekili olarak atanmıştı.

7 Şubat’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısı yapılacak.


Kazakistan haberleri

İlgili Haberler

Kazakistan'dan 6 Şubat mesajı: İlk destek veren ülkelerden biri olduk

Kazakistan'dan 6 Şubat mesajı: İlk destek veren ülkelerden biri olduk
Kazakistan'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Kazakistan'a giden Tolgahan Sayışman 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Kazakistan’da hükümet istifa etti

Kazakistan’da hükümet istifa etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon