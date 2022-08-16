KDC ile Burundi'den isyancı gruplara karşı ortak operasyon
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Burundi ordusu, KDC’nin doğusundaki isyancı gruplarla mücadele için ortak operasyonlara başladı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusundan yapılan açıklamada, Burundi ordusuna bağlı bir birliğin KDC’nin doğusunda devam eden isyancılarla mücadeleye katkı sunmak için ülkelerine geldiği belirtildi.
Burundili askerlerin ülkenin doğusundaki Uvira bölgesinde bulunan askeri kampta konuşlandığı belirtilen açıklamada, iki ülke askerlerinin ortak operasyonlara başladığı bilgisi paylaşıldı.
Aynı bölgede Uganda ordusu ile KDC ordusu Kasım 2021’den bu yana ortak operasyonlar düzenliyor.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.
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