KDP: Irak hükümeti ile PKK suç ortaklığı yapıyor
Irak'ta faaliyet yürüten, Mesud Barzani'nin başkanı olduğu Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) Sincar Milletvekili Halil, Bağdat hükümetinin Sincar'da terör örgütü PKK ile 'suç ortaklığı' yaptığını belirtti.
Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinin eski Kaymakamı ve KDP Sincar milletvekili Mahma Halil, Shafaq haber portalına, Irak'ın kuzeyindeki güncel siyasal ve askeri durumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Halil, gazetecilere demecinde, "Bağdat hükümetini, Sincar ilçesini terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüştürmek ve PKK ile 'suç ortaklığı' yapmakla" suçladı.
'YA ACİZLİK YA DA SUÇ ORTAKLIĞI'
KDP Milletvekili Halil demecinde, "PKK ve Sincar'da bulunan militanlarının eylemleri, hükümete ve bölge sakinlerinin prestijine açık bir meydan okumadır" diye konuştu.
Halil, hükümeti de eleştirerek, "Sincar'daki silahlı çeteler ve yasadışı grupların hepsi PKK'ya bağlı, hükümetin bu durumu idare etme konusunda ya acizliği ya da suç ortaklığı var" dedi.
'PKK'NIN VARLIĞI TEHLİKELİ BİR DURUM'
Halil sözlerine şöyle devam etti:
"PKK'nın bölgede güvenlik birimlerine ve sivillere yönelik saldırılarını artırdı; bu, Sincar'da toplumsal barışı tehdit eden tehlikeli bir durum..."
Halil ayrıca, Bağdat hükümetinin, 2020 yılında Irak ve IKBY arasında imzalanan Sincar Anlaşmasını 'görmezden geldiğini' dile getirdi.
Terör örgütü PKK/YBŞ'ye bağlı militanlar, Sincar/Kuzey Irak
SİNCAR ANLAŞMASI
2020'de Irak hükümeti ile IKBY arasında, Sincar'ın yönetimi ve güvenliği konusunda bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma, bölgeye izinsiz giren grupları engelleyecek, ilçenin yeniden inşasına yardımcı olacak ve bölge halkının güvenliğini sağlayacaktı.
Anlaşma gereği, PKK da dahil olmak üzere tüm silahlı grupların Sincar'dan çıkartılması gerekiyordu. 2020'de imzalanan anlaşma, henüz sahada fiili olarak uygulanmadı.
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