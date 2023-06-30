Kendisini Brad Pitt olarak tanıttı: 170 bin dolar dolandırdı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:08

Güncelleme: 30.06.2023 - 15:08

İspanya'nın Granada kentinde yaşayan bir kadın, kendisini ünlü ABD'li aktör Brad Pitt olarak tanıtan kişi tarafından 170 bin dolar dolandırıldığı iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Marca gazetesinde yer alan habere göre, kadının avukatı Antonio Estella Aroza tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, müvekkilinin bir sosyal medya sitesindeki "Brad Pitt Fans Club" hesabı aracılığıyla tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldığını belirtti.

Aroza, müvekkilinin "Dolandırıcı, 2022 yılı başlarında kendisini Brad Pitt olarak tanıttı. Fiziksel olarak da ünlü aktöre benziyordu" iddiasını aktardı. Aroza, sahte Brad Pitt'in ,internet üzerindeki yazışmalarla İspanyol kadınla duygusal bir bağ kurduğunu ve güvenini kazandığını ifade etti.

Aroza, İspanya'ya gelerek birlikte film çekme sözü veren sahte Brad Pitt'in, bazı giderleri karşılamak için banka havalesi yoluyla farklı tutarlarda para talep etmeye başladığını belirtti.

Sahte Brad Pitt'in kırmızı halıda çekilmiş montajlı fotoğraflar gönderdiğini söyleyen avukat, Sahte Brad Pitt'in şimdiye kadar müvekkilinden 170 bin avro aldığını açıkladı.

İspanyol avukat, dolandırıcı hakkında dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve para aklama suçlarından şikayetçi olduklarını söyledi.