Kent çıldırmak üzere! Sesin kaynağı hala bulunamadı
Yunanistan'ın Selanik kenti civarında yaklaşık 5 haftadır duyulan gizemli sesin sırrı çözülemedi. Şehrin sakinlerini uyutmayan sesi inceleyen uzman, sesin kaynağı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Yunanistan’ın Selanik kentinde 5 haftadır devam eden gizemli bir ses kentte merak uyandırdı. Yapılan tüm aramalara rağmen sesin kaynağı bulunamadı.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou, “Baş ağrısı yapan ses, sanki bir meteorun içerisinden geliyor gibi ama kaynağını bulamıyoruz, çıldırmak üzereyiz” diye konuştu.
GÜNLERDİR UYUMUYORLAR
Genellikle geceleri ortaya çıkan ve sabaha kadar süren gizemli sesin bulunması için Selanik Belediyesi, Sivil Koruma Ekipleri, Günlük Yaşam ve Acil Müdahale ekibi yaptığı tüm aramalara rağmen sesin kaynağını bulamadı.
Kentte yaşayanların büyük bölümünün sesin gerginliği ve yarattığı titreşim nedeniyle uyuyamadığı belirtildi.
“KENTTE YAŞAYANLAR ÇILDIRMAK ÜZERE”
Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou gizemli sesin sabit bir hızda sürekli tekrarlanan bir vuruş olarak kent üzerinde yankı yaptığını belirterek, “Ses bir meteorun derinliklerinden gelir gibi geliyor, başlıyor saatler sürüyor, bir ara duruyor, yeniden başlıyor. Ne yaptıysak sesin kaynağını bulamadık, gündüz kentin gürültüsü içerisinde ses kayboluyor. Kent sakinleri çıldırmak üzere, çünkü bazı mahallelerde vatandaş sesten dolayı uyuyamıyor” dedi.
SES İLE BİRLİKTE ZEMİNDE TİTREŞİMLER DE OLUYOR
Selanik'te yaşayan bazı yurttaşlar ise sesle birlikte zaman zaman titreşimler de hissettiklerini ve bilim insanlarının bu durumu tedirginlikle karşıladığı açıklandı.
Arapoglou, Jeoloji ve Makine Mühendisleri Birliği'nden yardım istendiğini, sesin kaynağının bulunması için çalışmalara başlandığını ve henüz bir sonuç alınamadığını sözlerine ekledi.
Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Jeofizik Prof. Costas Papazachos ise yaptığı açıklamada “Sesin jeolojik kökenli olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Ritmik vuruşlarla duyulan periyodik bir ses, yüzde 100 insan kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.
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