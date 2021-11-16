Soyer: Selanik - İzmir gemi seferlerini başlatma istiyoruz

16 Kasım 2021 Salı, 14:23

Büyükelçi Diamessis, görev süresinin sona ermesi nedeniyle yaptığı veda ziyaretinde Başkan Tunç Soyer’e ikili ilişkilere verdiği destek için teşekkür ederken “Devletler arasında çok yakın ilişkiler olmadığı halde sizin verdiğiniz bu destek için müteşekkiriz. Ortak geçmişimiz, iyi kötü anılarımız var. Artık sadece güzel anılarla devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tunç Soyer de “Tam da bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Gelecek bizim. Dayanışma ile ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Emekli olduğunda İzmir’e yeniden geleceğini ifade eden Diamessis, İzmir - Selanik arası ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden bahsetti. Başkan Soyer ise “Selanik-İzmir gemi seferlerini başlatmak istiyoruz” dedi.