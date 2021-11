62. Selanik Film Festivali başladı

05 Kasım 2021 Cuma, 12:35

62. Selanik Uluslararası Film Festivali dün gece Venedik Altın Aslan ödüllü, yönetmenliğini Audrey Diwan’ın üstlendiği L’Evénement filminin gösterimiyle başladı. 4-14 Kasım tarihleri arasında 197 ulusal ve uluslararası film izleyiciyle buluşacak. Etkinlik bu yıl “In the Cut: Editing and its Secrets” (Kesimde: Kurgu ve Sırları) adlı özel bir bölüm düzenliyor. Bu özel bölümde 9 ulusal ve uluslararası kurgucu Selanik’e gelerek mesleki deneyimlerini aktaracak, ustalık sınıfları ve çalışma atölyeleri yapacak.

Dokuz usta kurgucu arasında şu isimler yer alıyor: Yorgos Mavropsaridis, Raul Mora, Anne Osterud, Janus Billeskov Jansen, Roland Vajs, Claire Atherton, Giannis Halkiadakis, Lambis Haralambidis, Panos Voutsaras.

Yorgos Mavropsaridis’I The Favourite (Yorgos Lanthimos) filminden tanıyoruz.

Lambis Haralambidis, usta Theo Angelopoulos’un filmlerinin kurgusunu yaptı. Aynı zamanda Angelos Frantzis’in yönettiği gişe hasılatı kıran Eftyhia filmini de kurguladı.

The Favorite (Yorgos Lantimos/2018)

Francis Ford Coppola’nın iş arkadaşı, üç kurgu ve ses miksajı Oscar ödüllü, çağdaş sinemanın en büyük kurgucularından biri olan Walter Murch, etkinliğin özel yayınına katkıda bulundu.

Anthony Hopkins’e en iyi erkek oyuncu ve Florian Zeller’e en iyi uyarlama senaryo Oscar’ı getiren The Father’ın kurgucusu Yorgos Lamprinos’ta Selanik’te olacak.

Another Round (Thomas Vinterberg/2020)

Danimarkalı ünlü ikili Anne Osterud ile Janus Billeskov Jansen, en iyi yabancı film Oscar’ını alan Another Round’un (Thomas Vinterberg) kurgusunu gerçekleştirdiler.

Netflix’in en sevilen dizisi La casa de papel’in kurgucusu Raul Mora, en çok izlenen TV dizilerinin ortak kurgu tekniklerini açıklayacak.

The Father (Florian Zeller/2020)

Belçika sinemasının öncüsü Chantal Akerman ile birlikte 30 yıl çalışan Claire Atherton, sinema ve görsel sanat yolculuğunu anlatacak.

Sırp kökenli Amerikalı Roland Vajs, Martin Scorsese, Ang Lee, Michael Moore ile birlikte yaptığı çalışmalardan söz edecek.

Despo Maroukalou



DESPO MAROULAKOU’YA ALTIN İSKENDER ÖDÜLÜ

In the Cut: Editing and its Secrets adlı özel bölüme bağlı olarak festival, Yunanistan’ın öncü kadın kurgucusu Despo Maroulakou’ya Altın İskender onur ödülü verecek. Kadına saygınlığın duyulmadığı bir zamanda endüstriye giren ve kendine sağlam bir yer edinen Maroulakou, sinema sektörüne 1970’lerin ortasında erkeklerin Egemen olduğu bir zamanda girdi. edinerek Takis Spetsiotis, Stavros Tornes, Costas Ferris, Christophoros Christophis, Lefteris Xanthopoulos, Maria Gavala, Eleni Alexandraki, Kostas Aristopoulos gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı.

Maroukalou, Kostas Aristopoulos’un Starry Dome filmindeki montaj çalışmasıyla Selanik Film Festivali en iyi kurgu ödülünü aldı.

“Kurgu, ağır, yorucu ve yaratıcı bir süreçtir. Bu süreç tıpkı yaşamda olduğu gibi kapsamlı ve donanımlı bir bilgi gerektirir. Aynı zamanda ritm duygunuz, müzik kulağınız olmalı, duyarlı ve çalışkan olmalısınız” diyor Despo Maroukalou.

The Last World (Binka Zhelyazkova/1973)

BINKA ZHELYAZKOVA İLE LOUKIA ALAVANOU’YA SAYGI

Etkinlik, öncü Bulgar yönetmen Binka Zhelyazkova’ya saygı bölümünde sinemacının Flows Quietly By (1957), We Were Young (1961), The Tied-Up Balloon (1967), The Last Word (1973), The Swimming Pool (1977), The Big Night Bathe (1980), Lullaby (1982), The Bright and the Dark Side of Things (1982), To Tell a Story about Silence (2006) adlı filmlerini gösteriyor.

Kiss Forever (Loukia Alavanou/2010)

Film Forward bölümünün özel saygı bölümünde Yunanlı Loukia Alavanou’nun Bananaland (2017), Kiss Forever (2010), Merciful, Wondreful (2013) Put Your Loving Hand Out (2009), The Green Room (2016), Wishing Well (2005) filmleri yer alıyor.

A Clocwork Orange (Stanley Kubrick/1971)



FOCUS ON EDITING BÖLÜMÜ

Focus on Editing (Kurguya Odaklanmak) bölümünde A Clocwork Orange (Stanley Kubrick/1971), Muriel or the Time of Return (Alain Resnais/1963), My American Uncle (Alain Resnais/1980 The Wild Bunch (Sam Peckinpah/ 1969), Alleluia (Fabrice Du Wetz/ 2014), Solaris (Andrei Tarkovsky/1972), Mirror (Andrei Tarkovsky/1975), Out of Sight (Steven Soderbergh/1998) filmleri programda yer alıyor.

Solaris (Andrei Tarkovsky/1972)