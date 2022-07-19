Kenya ile Seyşeller görüştü: İki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı

19 Temmuz 2022 Salı, 11:06

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Hint Okyanusundaki ada ülkesi Seyşeller'e 3 günlük resmi ziyaret düzenledi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

İmza törenine Kenyatta'nın yanı sıra Seyşeller Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, Seyşeller Dışişleri Bakanı Sylvestre Radegonde ve Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo katıldı.

İmza töreninde konuşan Kenyatta, barış ve güvenliğin sağlanması için iki ülkenin iş birliği içinde olacağını vurguladı.