Kenya’nın eski başbakanı hayatını kaybetti

Kenya’nın eski başbakanı ve ülke siyasetinin en etkili figürlerinden Raila Odinga, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesinden BBC’ye yapılan açıklamaya göre Odinga, Hindistan’da tedavi gördüğü hastanede çarşamba günü hayatını kaybetti.

Hindistan polisi, AFP’ye yaptığı açıklamada Odinga’nın aile üyeleri ve özel doktoruyla yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaştığını, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra ise yaşamını yitirdiğinin açıklandığını bildirdi.

Son haftalarda Odinga’nın sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmiş, ancak ailesi ve yakın çevresi bu iddiaları reddetmişti. Ölüm haberinin ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed başta olmak üzere çok sayıda lider taziye mesajı yayımladı.

5 KEZ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

Kenya siyasetinin en etkili muhalif liderlerinden biri olan Odinga, beş kez cumhurbaşkanlığına aday olmasına rağmen hiçbir seçimi kazanamadı.

Her seçim sonrası sonuçları reddeden Odinga, zaferinin “kendinden çalındığını” savundu.

2017 seçimlerinde Kenya Yüksek Mahkemesi, Odinga’nın itirazını haklı bularak dönemin Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’nın zaferini iptal etmiş ve seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Ancak Odinga, seçimlerin adil koşullarda yapılmadığını belirterek ikinci oylamayı boykot etmişti.

2007 SEÇİMLERİ: ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK KRİZİ

Odinga’nın en tartışmalı siyasi mücadelesi 2007 seçimlerinde yaşandı.

Rakibi Mwai Kibaki’nin kazandığı açıklanan sonuçlara itiraz eden Odinga, seçimlerin hileli olduğunu ileri sürdü. Bu süreç, ülke tarihinin en ağır krizi haline geldi; 1.200 kişi hayatını kaybetti, 600 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Krizi sonlandırmak için dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan arabuluculuk yaptı ve bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını sağladı. Bu uzlaşma sonucunda Odinga, başbakanlık görevine getirildi.

Odinga, kariyeri boyunca birçok kez siyasi rakipleriyle uzlaşma yoluna gitti.

2022’deki seçimleri kaybettikten sonra Cumhurbaşkanı William Ruto ile işbirliği yaparak “kapsayıcı hükümet” projesine destek verdi. Bu süreçte bazı müttefikleri hükümette önemli pozisyonlara getirildi.

Ruto yönetimi ayrıca, Odinga’nın Afrika Birliği Komisyonu başkanlığına adaylığını destekledi, ancak Odinga seçimlerde Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf’a karşı kaybetti.

BİR DÖNEMİN SEMBOLÜ

Batı Kenya kökenli olan Odinga, halk arasında büyük sevgiyle anılıyordu.

Destekçileri ona “Baba (Baba)”, “Agwambo (Tanrı’nın işi)” ve “Tinga (Traktör)” lakaplarını taktı. Siyasi mitinglerde on binlerce kişiyi bir araya getiren Odinga, halkla kurduğu güçlü bağ ve kitleleri harekete geçirme gücüyle tanınıyordu.

Raila Odinga, Kenya’da demokratik haklar ve insan özgürlükleri mücadelesinin simge ismi olarak kabul ediliyor.

Tek parti rejimine karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle iki kez tutuklandı ve toplamda ülkenin en uzun süreli siyasi tutuklusu oldu.

1982’deki başarısız darbe girişimine karışmakla suçlanarak hapse atılan Odinga, bu süreçte ülke çapında muhalefet hareketinin öncülerinden biri haline geldi.

Kenya basınında Odinga için “ülkenin demokrasi vicdanı” ifadesi kullanıldı.

Birçok siyasetçi, “Kenya bugün sahip olduğu özgürlükleri Odinga’nın kararlılığına borçlu” yorumunu yaptı.