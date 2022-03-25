Kenya, süresi geçmiş 840 bin doz Covid-19 aşısını imha edecek

25 Mart 2022 Cuma, 12:08

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe çarşamba günü Nairobi'de yaptığı açıklamada, Kenya'nın 28 Şubat'ta süresi dolan 840 bin doz Astrazeneca aşısını imha edeceğini söyledi.

İmha edilecek aşılar, Kenya'nın ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla bağış olarak alıp ülke genelinde dağıttığı 2,2 milyon doz covid-19 aşısının bir kısmını oluşturuyor.

Kagwe, aşıların süresinin dolma sebebinin, Kenyalılar arasında baş gösteren rehavetin ve aşıya karşı artan tereddüdün olduğunu söyledi.

Kagwe, "Özellikle Astrazeneca kendine özgü zorluklarla karşılaştı. Pozitiflik oranı ve Covid-19 kabullerinde azalma yüzünden Kenyalılar arasında bir rehavet oluştu. Günlük aşılama hızı şubat başında kaydedilen 252 binden günde 30 bin -40 bine kadar düştü" dedi.

Kagwe, Kenyalıların belli bazı tip aşıları tercih etmesinin de Astrazeneca aşılarının uygulanmasında azalmaya neden olduğunun altını çizerek, "Yanlış bilgiler ve özellikle doğurganlık sorunu konusundaki söylentiler nedeniyle aşı tereddüdüne şahit olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kagwe, bundan sonra Kenya'nın sadece, teslim tarihinden itibaren en az dört ay raf ömrüne sahip aşı bağışlarını kabul edeceğini söyledi.

AFRİKA GENELİNDE AŞI SÜRELERİ DOLUYOR

Afrika genelinde, Uganda, Malavi, Senegal ve Nijerya'da da aşıların süresinin dolduğu bildirildi.

Kagwe'nin verdiği bilgilere göre Kenya şu ana dek Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm ve Johnson & Johnson marka aşılardan toplam yaklaşık 27 milyon doz teslim aldı ve bunların 17,4 milyonunu uyguladı.

Sekiz milyon kişinin tam doz aşılandığı Kenya'da şu an itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 323 bin 319 olarak kaydedildi