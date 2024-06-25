Kenya’da 'ek vergi' protestoları büyüyor: Parlamento binası ateşe verildi, çok sayıda ölü var

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:43

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:52

Salı günü Kenya yasama meclisini basmaya çalışan göstericilere polisin ateş açması sonucu en az beş protestocu yaşamını yitirdi. Parlamento binasının bazı bölümleri, içerideki milletvekilleri vergileri artırmaya yönelik yasayı geçirdiği dakikalarda ateşe verildi.

Kargaşa ve dehşetle dolu anlarda, protestocular parlamento yerleşkesini basmaya çalışırken duruma müdahale etmeye çalışan polisi ezdi. Bu esnada parlamento yerleşkesinde yangın çıktı.

Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kalabalığı dağıtmakta başarısız olunca polis, kalabalağın içine ateş açtı. Bir Reuters muhabiri, parlamentonun önünde en az beş protestocunun öldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Parlamentoya girmeye çalışan Davis Tafari adlı bir protestocu, bölgedeki muhabire "Parlamentoyu kapatmak istiyoruz ve her milletvekili aşağı inip istifa etmeli" açıklamasında bulundu ve ekledi "Yeni bir hükümet kuracağız."

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Ülke genelinde başka şehir ve kasabalarda da protesto gösterileri ve çatışmalar yaşandı.

Parlamento, yeni mali yasa tasarısını onaylayarak üçüncü okuma için meclise taşıdı. Bir sonraki adım, yasanın imzalanmak üzere cumhurbaşkanına gönderilmesi. Cumhurbaşkanı’nın yasa tasarısına herhangi bir itirazı olması halinde tasarıyı, parlamentoya yeniden gözden geçirilmek üzere geri gönderebilecek.

Protestocular zaten hayat pahalılığı kriziyle sarsılan ülkede vergi artışlarına karşı çıkıyor ve birçoğu da Başkan William Ruto'nun istifa etmesini istiyor.

YOKSULLARI DESTEKLEYECEKTİ

Ruto yaklaşık iki yıl önce Kenya'nın çalışan yoksullarını destekleme sözleriyle seçimleri kazandı, ancak hükümeti daha fazla yatırıma erişmek için açıkları azaltmaya çağıran Uluslararası Para Fonu gibi alacaklıların birbiriyle yarışan talepleri ve ekonomik darlık yaşayan bir nüfus arasında kaldı.

Kenyalılar, COVID-19 salgınının kalıcı ekonomik etkileri, Ukrayna'daki savaş, iki yıl üst üste yaşanan kuraklık ve para biriminin değer kaybetmesinin neden olduğu çeşitli ekonomik sarsıntılarla başa çıkmaya çalışıyor.

Mali yasa tasarısı, sadece faiz ödemelerinin yıllık gelirin yüzde 37'sini oluşturduğu ağır borç yükünü hafifletme çabasının bir parçası olarak 2.7 milyar dolar ek vergi toplamayı hedefliyor.

Hükümet şimdiden bazı tavizler vererek ekmek, yemeklik yağ, araba sahipliği ve finansal işlemler için önerilen yeni vergileri kaldırmayı vaat etti. Ancak bu protestocuları tatmin etmeye yetmedi.

Ülke içerisindeki karışıklıklar hala sürüyor.