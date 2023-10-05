Kenya’da gizemli hastalık 95 öğrenciyi etkiledi: Öğrenciler yürüyemez hale geldi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 21:19

Güncelleme: 06.10.2023 - 02:23

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Susan Nakhumicha, öğrencilere şimdiye dek yapılan 5 testte hiçbir bulguya rastlayamadıklarını ve daha fazla inceleme için ek örneklerin başkent Nairobi'deki tesislere gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde felç ve titreme gibi rahatsızlıklarının olduğu görülen öğrencilerin okuduğu Eregi Kız Lisesi'nde eğitimin sürdürülmesi tartışmalara yol açtı.

Çoğu veli çocuklarını okuldan alırken, bakanlık yetkilileri ise eğitimin devam etmesini istedi.

Anne ve babaların hastanedeki endişeli bekleyişleri sürerken, bazı uzmanlar rahatsızlığın öğrencilerin vücudundaki elektrolit seviyesindeki dengesizlikten kaynaklanmış olabileceği yorumunu yaptı.