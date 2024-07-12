Kenya'da bir çöplükte 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir çöplükten 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Yerel basındaki habere göre, bölgede güvenlik önlemi alan polis, farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedine ulaştı.
İlk incelemelere göre, bulunan cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesetlerin sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
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