Kenya'da bir çöplükte 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir çöplükten 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:47
Kenya'da bir çöplükte 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Yerel basındaki habere göre, bölgede güvenlik önlemi alan polis, farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedine ulaştı.

İlk incelemelere göre, bulunan cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cesetlerin sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.


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