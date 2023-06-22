Kenyalı 'açlık tarikatı' şüphelisi gözaltı sırasında açlık grevindeyken öldü

Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:18

Güncelleme: 22.06.2023 - 15:18

Kenya'da bir savcının yaptığı açıklamaya göre, bir "açlık tarikatı"nın yüzlerce üyesinin ölümüne karışmakla suçlanan Joseph Buyuka, polis gözetiminde 10 gün süren açlık grevinin ardından hayatını kaybetti.

Joseph Buyuka, aralarında Good News International Church'ün kendini papaz olarak tanıtan Paul Mackenzie'nin de bulunduğu ve kilisenin 337 takipçisinin ölümüyle ilgili olarak gözaltında tutulan 30 kişi arasındaydı.

Mahkeme belgelerinde Buyuka ve onunla birlikte tutuklanan diğer dört kişi için "Polis bu kişilerin ölümlere yol açan suçlarda ve cesetlerin Shakahola'da (orman) yasadışı olarak imha edilmesinde önemli rol oynadıklarına inanıyor" denildi.

Yetkililer, Nisan ayından bu yana Kenya'nın güneydoğusundaki ormandan cesetlerin çoğunu çıkardı.

Savcılık avukatı Jami Yamina, Buyuka'nın iki gün önce yakındaki bir cezaevinden götürüldüğü liman kenti Mombasa'dan yaklaşık 116 km uzaklıktaki Malindi'deki bir hastanede öldüğünü söyledi.

Yamina, Mombasa'daki bir mahkemeye verdiği demeçte, "Açlık grevi ve açlıktan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü, ancak otopsi raporunu bekleyeceğiz. Diğer iki şüpheli de hastalandı. Polis, bunun açlık greviyle ilgili olduğuna inanıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasındaki toplu mezar arama çalışmalarında bulunan ceset sayısının 303'e yükseldiği bildirildi.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Operasyonun başından bu yana tarikata yönelik 45 gözaltı yapılırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarılmıştı.