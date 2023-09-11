Kerkük'te 4,8 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 11.09.2023 - 01:19

Güncelleme: 11.09.2023 - 07:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.