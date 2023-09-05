Kerkük’te Irak ordusuna ait konvoy taşlandı: 4 yaralı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:34

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:34

Irak’ın Kerkük kentinde Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) teslim edilmesi yönünde karar alındı. Bu kararı reddeden Türkmenler ile Araplar protesto gösterileri yaparak, Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapattı.

Yaşanan olayların ardından binanın KDP’ye teslim edilmesi kararı ertelense de kentte gerginlik devam ediyor. Kerküklüler, cumartesi günü gerçekleştirilen protestolarda hayatını kaybedenler için dün akşam saatlerinde sokaklara döküldü. Irak güçlerinin ve Haşdi Şabi’nin kentten çıkmasını isteyen Kerkük halkı, Irak hükümeti aleyhinde sloganlar attı.

Sorça Mahallesi'nde gerçekleştirilen eylemlerde göstericiler önce Irak bayrağına saldırdı, ardından da Irak ordusuna ait konvoyu taşladı. Çıkan olaylarda Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdurrazzak El-Nueymi ve Kerkük Polis Müdürü Albay Mazın Garip ile iki polis yaralandı.

Kerkük-Erbil yolunun trafiğe kapatılmasının ardından KDP destekçileri sokaklara dökülmüştü. Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Rahimava bölgesindeki protestolarda çıkan olaylarda ise 4 protestocu hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştı.