Kerkük'te bir siteye İHA düştü: Giriş çıkışlar yasaklandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:02
Kerkük'te bir siteye İHA düştü: Giriş çıkışlar yasaklandı
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Şorav bölgesinde bir siteye İHA düştüğünü söyledi.

Nuri, olay sırasında evde kimse olmadığından can kaybı yaşanmazken İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

SİTEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

İHA'nın aidiyetinin henüz bilinmediğini aktaran Nuri, siteye giriş ve çıkışların kapatıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Kerkük ırak insansız hava aracı

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