Savunma Bakanlıkğı açıkladı: 'Patlamanın sebebi İHA saldırısı'
İran Savunma Bakanlığı, İsfahan kentindeki askeri üste gerçekleşen patlamanın sebebine ilişkin "insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı" açıklamasında bulundu.
İran’ın Savunma Bakanlığı’na ait bir mühimmat tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.
İran devlet televizyonu, patlamanın Savunma Bakanlığı’na ait mühimmat üretim tesisinde yaşandığını belirtti.
İran Savunma Bakanlığı’ndan patlamaya dair yapılan açıklamada, askeri tesise yapılan saldırının İHA’larla düzenlendiği belirtildi.
Bakanlık, söz konusu saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve patlama sonucu tesisin çatısında küçük çaplı hasar oluştuğunu ifade etti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti" denildi.
İsfahan Valiliği patlamayı doğruladı. Valilik, tesisteki kimsenin yaralanmadığını vurguladı.
Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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