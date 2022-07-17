Kerkük'te IŞİD operasyonu: 7 terörist yakalandı
Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 7 terörist yakalandı.
Irak ulusal güvenlik güçleri tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik kent merkezi ve kentin güney kırsalında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.
Ulusal güvenlik teşkilatı tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 7 IŞİD mensubunun yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin örgüte lojistik destek sunduğu kaydedildi.
IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Terör örgütü IŞİD'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
Video Haberler
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Menzilci Tuncer'in 15 Temmuz 'analiz'i
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Yurttaşa sabır, kendine 10 asgari ücret ederinde gözlük
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme
- Tatil yerinde 'masöz' skandalı: 'Taciz edip filme aldı'
- Candan Erçetin'in acı günü