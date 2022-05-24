Kerkük'te IŞİD saldırısı: 6 ölü

24 Mayıs 2022 Salı, 09:54

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Tazehurmatu nahiyesi yakınında terör örgütü IŞİD sivillere yönelik saldırıda bulundu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, IŞİD mensuplarının Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tazehurmatu nahiyesinin Beşir kasabası yakınında çiftçilere silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı.

Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda bölgede çiftçilik yapan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca dönümlük buğday tarlasının yandığı ifade edildi. Açıklamada, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.